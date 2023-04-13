"Такой большой, а в сказки веришь": Пригожин прокомментировал слова Ищенко об отсутствии у ВСУ резервов

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал слова политолога Ростислава Ищенко о наличие у ВСУ резервов для наступления.

Редакция издания LIVE24 отправила на имя предпринимателя запрос. Корреспонденты отметили, что ранее политолог Ищенко заявлял об отсутствии у ВСУ резервов для наступления. Однако сам Пригожин сообщал, что украинская сторона подготовила порядка 200 тыс. человек для военного наступления. Журналисты попросили бизнесмена прокомментировать информацию.

"Есть такой анекдот, который заканчивается фразой: "Такой большой, а в сказки веришь". Поэтому политолог Ищенко и другие очень позитивные добрые ребята могут оказаться лучшими военными аналитиками в мире. Но я считаю, что лучше готовиться к худшему, тем более все тенденции к этому уже есть", — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Глава ЧВК "Вагнер" напомнил, что формирование владеет разведывательными спутниками. Он отметил, что 200 тыс. человек украинского резерва они видят, однако 60 тыс. убегающих бойцов противника нет.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, почему Украина так цепляется за Бахмут. ВСУ, вероятнее всего, собирается нанести удар на территории России, а населенный пункт в Донецкой области является местом сборки, пояснил предприниматель.