Необходимость одержать победу: Пригожин заявил, что у него нет никаких политических амбиций

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал слухи о том, что его работа и масштабное интервью политтехнологу Константину Долгову связаны с попытками занять высокую политическую должность.
Авторы Telegram-канала "Незыгарь" утверждают, что основатель "оркестра" претендует чуть ли не на место президента РФ.
Евгений Пригожин высказался по этому поводу, подчеркнув, что политическая элита и все члены "глубинного государства" не только читают этот канал, но и ведут его. Они распространяют нужную им информацию, тем самым "успокаивая" себя.
"Они сами себя успокаивают и говорят: "Всего этого нет, мы хорошие. Просто у Пригожина амбиции, они нехорошие, они ведут страну в пропасть". И поэтому им так важно самим увидеть эти политические амбиции. Никаких политических амбиций нет. Есть суровая правда войны и необходимость одержать победу, не опозорив Россию и ее оружие", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Полную версию интервью Евгения Пригожина с Константином Долговым можно посмотреть на канале "Говорит Долгов", а также в соцсетях пресс-службы компании "Конкорд".
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