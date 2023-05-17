"Отскок Герасимова": Пригожин оценил действия ВДВ России под Бахмутом

Маневр ВДВ России под Артемовском (украинское название Бахмут) не позволил окружить украинскую группировку в городе. Но город в ближайшее время все равно будет взят, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись за день до 260 метров, взяв под свой контроль еще 180 тыс. квадратных метров. Украинские силы контролируют в Бахмуте 1,28 квадратных километра территории — всего 2% территории города, заявил предприниматель.

"Противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, каждый подъезд, за каждый квадратный метр территории", — отметил Пригожин.

Окружить украинские подразделения в городе не возможно из-за маневра подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Основатель ЧВК "Вагнер" напомнил, что, согласно сообщению Минобороны России, "ВДВ России в результате наступления в районе Артемовска заняли выгодный рубеж".

"Да, действительно, ВДВ России в результате наступления противника в районе Артемовска заняли выгодный для противника рубеж. Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный решительный отскок от противника. Отскок Герасимова. Он будет вписан так же как танковый клин Гудериан, как кубанская этажерка Покрышкина, или как Брусиловский прорыв", — объяснил основатель ЧВК "Вагнер".

По словам бизнесмена, "решительный отскок Герасимова от противника" не позволяет "захлопнуть Артемовск". Однако бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение, и Артемовск будет взят "в ближайшее время", заключил Евгений Пригожин.