ЧВК "Вагнер" продолжает уничтожать украинскую армию в Бахмуте – Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК продолжают перемалывать украинскую армию в Бахмуте.
Евгений Пригожин рассказал, что руководство Украины продолжает спорить о необходимости удержания Бахмута, признавая город неким сакральным символом.
"Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро вновь вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности", — заявил бизнесмен.
По словам предпринимателя, политически Бахмут неинтересен Киевскому режиму и выступает, как дестабилизирующий фактор. Однако битва за населенный пункт выгодна для российской армии, помогая накопить бойцам силы и сосредоточиться на дальнейших планах, считает Пригожин.
Он отметил, что преимуществом для ВСУ был бы отвод войск от Бахмута и удар по флангам для попытки прорыва обороны. Однако с Часова Яра ВСУ ежедневно посылают новых бойцов и технику, которые обречены на провал и гибель.
Полную версию статьи можно прочитать в Телеграмм-канале "Пресс-служба Пригожина".
Медведев не полез за словом в карман и жестко ответил Моравскому насчет войны НАТО против России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому, заявившему, что у Украины есть право на удары по России и что НАТО быстро победит в гипотетической войне с РФ.
Конфликт вокруг Тайваня может стать кошмарным сценарием для Европы
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня стал бы кошмарным сценарием для всего мирового сообщества и особенно для Германии.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы