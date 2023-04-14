ЧВК "Вагнер" продолжает уничтожать украинскую армию в Бахмуте – Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК продолжают перемалывать украинскую армию в Бахмуте.

Евгений Пригожин рассказал, что руководство Украины продолжает спорить о необходимости удержания Бахмута, признавая город неким сакральным символом.

"Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро вновь вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности", — заявил бизнесмен.

По словам предпринимателя, политически Бахмут неинтересен Киевскому режиму и выступает, как дестабилизирующий фактор. Однако битва за населенный пункт выгодна для российской армии, помогая накопить бойцам силы и сосредоточиться на дальнейших планах, считает Пригожин.

Он отметил, что преимуществом для ВСУ был бы отвод войск от Бахмута и удар по флангам для попытки прорыва обороны. Однако с Часова Яра ВСУ ежедневно посылают новых бойцов и технику, которые обречены на провал и гибель.

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