"Так держать": Пригожин пожелал подразделению "Ахмат" не сбавлять обороты на Украине

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о продвижение участвующего в специальной военной операции (СВО) подразделения "Ахмат" на одном из важных направлений. Заявление бизнесмена распространила пресс-служба компании "Конкорд".

"Сегодня подразделение "Ахмат" при поддержке второго армейского корпуса прекрасно продвинулись на одном из важных направлений. Я от души поздравляю ребят и так держать", — заявил Пригожин.

Ранее в ходе освобождения Бахмута бойцы ЧВК "Вагнер" выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с завода "Востокмаш". В декабре прошлого года на территории предприятия украинский президент Владимир Зеленский награждал военных. Завод оказался под контролем ЧВК "Вагнер" еще 14 марта.