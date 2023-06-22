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  • Опубликована сегодня в 18:30

"Прекратить разворовывать страну": Пригожин назвал условия для мобилизации российского общества

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о факторах, необходимых для внутренней мобилизации российского общества.

Отвечая на соответствующий запрос издания "ВЕК", руководитель подразделения заявил о том, что нужно прекратить лгать обществу. Также необходимо избавиться от двойных стандартов.

Кроме этого, должен прекратиться рэкет, которым пользуются олигархи, потерявшие часть состояния из-за санкций. Пригожин призвал перестать спекулировать на патриотизме граждан. Словами о любви к Родине часто прикрываются те, кто "на деле разворовывают свою страну", передает слова основателя ЧВК пресс-служба компании "Конкорд":

"Прекратить спекулировать на патриотических чувствах граждан, а на деле разворовывать свою страну. И пятое, людям вернуть справедливость, они давно уже забыли это слово", — заявил в конце Пригожин.

Ранее создатель частной военной компании высказался об ответах Минобороны на обстрелы российских территорий украинской армией.

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