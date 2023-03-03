Ожесточенные сражения за Бахмут (Артемовск) привели к истощению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киевский режим продолжает бросать на защиту города свежие силы, однако недавно мобилизованные новобранцы погибают на фронте в течение очень короткого времени. Об этом рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, показавший недавно захваченных пленных. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

В своем заявлении на записи Пригожин обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом вывести с фронта людей, чей возраст и подготовка не соответствуют должному уровню.

"Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога, клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка: день-два. Дайте им возможность покинуть город, он фактически окружен", — сказал основатель "Оркестра".

Вместе с Пригожиным на опубликованном видео высказались и захваченные бойцы ВСУ. Старший из них высказался от лица товарищей:

"Владимир Александрович, обращаюсь к вам, президенту нашей страны. Дайте возможность, пожалуйста, вернуться нам домой к нашим семьям. Не оставьте эту просьбу без внимания, пожалуйста", — сказал он.

Исчерпание украинских резервов обусловлено особенно ожесточенным характером сражений в этой части Донбасса. Дело в том, что Бахмут является важнейшим логистическим центром и узлом обороны ВСУ. Его освобождение российскими штурмовиками приведет к обрушению фронта, чему отчаянно сопротивляется Киев.