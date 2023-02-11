Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"

Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.
По его словам, всем сотрудникам компании созданы равные хорошие условия для выполнения задач. При этом, бывшие заключенные, несмотря на некоторые моменты, действуют отважно и крайне эффективно.
"Заключенные воюют хорошо, иногда более безбашенно, чем хотелось бы. Иногда они относятся сами к своей жизни намного более спокойно, чем все остальные. Менее ей дорожат. Рублевские сыночки понятно, что беспокоятся даже если туалетная бумага им попу поцарапала", — рассказал Пригожин.
Помимо пехотных подразделений, куда изначально приглашали людей из колоний, они выполняют широкий спектр задач. Бизнесмен сообщил, что некоторые из новобранцев осваивают сложное оружие, становятся водителями и другими военными специалистами.
Пригожин также заявил, что набор в ЧВК "Вагнер" из колоний на данный момент завершен, хотя вступить в ряды "вагнеровцев" желают многие.
Таджикистан и Королевство Тонга установили дипломатические отношения
Встреча прошло 10 февраля в Нью-Йорке. Соответствующее коммюнике подписали постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и постоянный представитель Королевства Тонга при ООН Вилиами Ваинга Тоне
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены прозвучали в Полтавской, Сумской и Харьковской частях страны
Циничное отношение к смерти и повышенный адреналин: предприниматель Пригожин об особенностях идеологии ЧВК "Вагнер"
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью военкору Семену Пегову рассказал, как устроена внутренняя идеология ЧВК "Вагнер".
«Пушкинской картой» воспользовались 7,5 млн кинозрителей
Возможность оплаты билета по «Пушкинской карте» стала ключевой причиной выбора фильма, сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко