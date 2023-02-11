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Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 14:02

Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"

Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.

По его словам, всем сотрудникам компании созданы равные хорошие условия для выполнения задач. При этом, бывшие заключенные, несмотря на некоторые моменты, действуют отважно и крайне эффективно.

"Заключенные воюют хорошо, иногда более безбашенно, чем хотелось бы. Иногда они относятся сами к своей жизни намного более спокойно, чем все остальные. Менее ей дорожат. Рублевские сыночки понятно, что беспокоятся даже если туалетная бумага им попу поцарапала", — рассказал Пригожин.

Помимо пехотных подразделений, куда изначально приглашали людей из колоний, они выполняют широкий спектр задач. Бизнесмен сообщил, что некоторые из новобранцев осваивают сложное оружие, становятся водителями и другими военными специалистами.

Пригожин также заявил, что набор в ЧВК "Вагнер" из колоний на данный момент завершен, хотя вступить в ряды "вагнеровцев" желают многие.

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