"Он стоит троих-четверых мальчиков-одуванчиков": Пригожин назвал главное преимущество от участия в СВО осужденного за убийство Тютина

Евгений Пригожин прокомментировал освобождение бойца ЧВК "Вагнер" Александра Тютина, который ранее был осужден по тяжкой статье.

Общественность взволновала новость о том, что бывший "черный риелтор", осужденный на 23 года, после прохождения службы в ЧВК "Вагнер" оказался на свободе. За комментарием к Пригожину обратилась редакция издания "НьюсИнфо".

По словам бизнесмена, в участии заключенных в спецоперации на Украине есть своя "философия". Убийцы, как боевая единица, стоит нескольких законопослушных граждан. В качестве подтверждения своих слов, он приложил копию рапорта командира отряда, в котором состоял Тютин.

"Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков — ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Также предприниматель отметил, что после пребывания в зоне СВО любой человек из убийцы превращается в счастливчика, который смог пережить кровавую мясорубку.