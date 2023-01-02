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  • Опубликована сегодня в 0:07

Пригожин рассказал, кого он встретил во время посещения Донбасса

Главнокомандующий группировкой войск ВС РФ в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин приезжал в Донбасс в новогоднюю ночь, чтобы поздравить бойцов. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, также побывавший на передовой.

Предприниматель ответил на запрос редакции Live24, обратившей внимание на нашумевшие ролики, где Пригожин встречается с бойцами на передовой. Журналисты поинтересовались у бизнесмена, не видел ли он других официальных лиц в Донбассе, поскольку его визит вызвал много вопросов к тем, "кого в новогоднюю ночь там не оказалось".

"Я особенно не слежу за тем, кто где находится. Одно могу сказать, что незадолго до меня своих бойцов поздравил главком Суровикин", — передает пресс-служба компании "Конкорд" слова Евгения Пригожина.

Бизнесмен регулярно навещает бойцов ЧВК "Вагнер" в зоне проведения спецоперации. Так, ранее он посетил позиции танкистов, вручив им новогодние подарки.

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