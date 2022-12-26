Политолог Романов: стремление Пригожина поддержать бойцов на фронте является образцовым подходом к СВО

Евгений Пригожин показал, как истинный патриот должен относиться к проблемам России в рамках СВО, и поддержал бойцов, которые не побоялись в публичной плоскости сообщить о недостатках стратегии Генштаба Минобороны РФ. Такое мнение озвучил политический аналитик Роман Романов.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчины, предположительно сражающиеся в рамках СВО с рядах ЧВК "Вагнер", обратились к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Они сообщили, что на Бахмутском направлении имеется острая нехватка боеприпасов, которая угрожает жизням российских бойцов.

Ролик привлек внимание журналистов. Они предположили, что запись — продукт "деятельности" украинских неонацистов, и обратились за разъяснениями к петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, которого некоторые СМИ называют руководителем "вагнеровцев". Бизнесмен отправился на место событий и отметил, что на позициях "музыкантов" нет ни одного националиста.

Романов отметил правильность подхода Пригожина. Пока многие политики и высшие звенья закрывают глаза на ситуацию, предприниматель готов лично заступиться за защитников Родины:

"Рядовые бойцы очень часто видят реальную ситуацию, поскольку каждый день в поле, в окопах, в блиндажах имеют с ней дело. Так, например, российские бойцы, предположительно из группы ЧВК "Вагнер", записали обращение в адрес начальника Генштаба господина Герасимова, где нелицеприятно потребовали, чтобы они наконец-таки обратили внимание на происходящие события на фронте и начали хотя бы в достаточном количестве поставлять боеприпасы. Реально, в душе каждого русского, военнослужащего и патриота сейчас кипит ярость от происходящих событий. Но, тем не менее, как это часто бывает, многие ожидали, что реакция на подобное видео с буквально оскорблением российского чиновника, будет следующей: возьмут и, например, по лбу настучат тем, кто посмел критиковать большого начальника. А не тут-то было. Оказывается, Евгений Пригожин решил поддержать своих ребят, отправился к ним на место событий, не отсиживаясь в каком-нибудь условном штабе".

По словам политолога, действия Пригожина должны стать примером для отечественных чиновников и деятелей. За пределами фронта тяжело понять, с какими проблемами сталкиваются рядовые воины.

"Он буквально встал за них горой, поскольку уверен в том, что настоящая победа куется на поле боя усилиями простых русских мужчин, которые каждый день готовы жертвовать жизнью во имя победы России. Хватит отсиживаться далеко за линией фронта, хватит делать вид, что у нас все идет по плану! Пора применять критические меры. Вот Пригожин, который находится на линии фронта — готов действовать" — заключил Романов.

Бойцы ЧВК "Вагнер" участвуют в боевых действиях на Бахмутском направлении. Киев превратил регион в крупный логистических хаб и отправляет для его обороны самые боеспособные подразделения. По некоторым данным, сейчас в районе бывшего Артемовска находится около 60 тысяч солдат ВСУ.