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  • Опубликована сегодня в 20:12

"Беглов примерил на себя обязанности Господа Бога": Пригожин об отказе Смольного похоронить бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы

В ситуации с запретом на захоронение с почестями героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова будет поставлена точка, а память о нем сохранится в веках. С таким заявлением выступил предприниматель Евгений Пригожин.

Одной из главных новостей в российских СМИ в последние дни стало дело о бойце ЧВК "Вагнер", которое вызвало широкий общественный резонанс из-за того, что губернатор Петербурга Александр Беглов и чиновники Смольного препятствуют его захоронению с воинскими почестями на Аллее Славы.

"Похоже, губернатор Беглов примерил на себя обязанности господа бога и теперь распоряжается, чьи тела могут быть преданы земле, а чьи нет. Мое мнение — второго бога быть не может, бог один. А таких как Беглов, не сегодня-завтра общество раздавит, как клопов", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин подчеркнул, что у Дмитрия Меньшикова нет особых выдающихся заслуг, кроме того, что он погиб, выполняя воинский долг в зоне СВО в рамках спецоперации ВС РФ на Украине.

Он был обычным русским парнем с простой русской фамилией, и когда Родина оказалась в опасности, он без колебаний встал на ее защиту, рассказал Пригожин. Поэтому память о нем и его подвиге, как и подвиг наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны, останется в веках, резюмировал Пригожин.

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