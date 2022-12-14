Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь: Пригожин объяснил принципы работы ЧВК "Вагнер"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал правило ЧВК "Вагнер" при взятии новых территорий. Он отметил, что не стоит говорить об успехах минимум один день.
Ранее в Сети появилась информация, что российские войска взяли населенный пункт Опытное. Бизнесмен прокомментировал сообщение, его слова публикует пресс-служба компании "Конкорд".
"Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, еще не было в истории последнего столетия. Но даже если наши бойцы освободят населенный пункт, сначала нужно взять на себя всю ответственность и убедиться, что Опытное останется территорией России, которую мы готовы будем защищать. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь", — подчеркнул Пригожин.
Он добавил, что у штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" есть правило — не говорить о случившемся несколько дней и убедиться, что противник повержен.
"Взял населенный пункт, никому об этом не говори день-два. Выдержи все контратаки противника и только после этого сообщай о взятии и водружай российский флаг, а флаг ЧВК "Вагнер" носи у сердца", — заключил Пригожин.
Ранее предприниматель объяснил, почему не хочет комментировать бои в Бахмуте.
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