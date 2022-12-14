Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.12.2022 : 63,359
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.12.2022 : 67,4478
Не говори
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:44

Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь: Пригожин объяснил принципы работы ЧВК "Вагнер"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал правило ЧВК "Вагнер" при взятии новых территорий. Он отметил, что не стоит говорить об успехах минимум один день.

Ранее в Сети появилась информация, что российские войска взяли населенный пункт Опытное. Бизнесмен прокомментировал сообщение, его слова публикует пресс-служба компании "Конкорд".

"Я уже говорил, что там идут кровопролитные бои. Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, еще не было в истории последнего столетия. Но даже если наши бойцы освободят населенный пункт, сначала нужно взять на себя всю ответственность и убедиться, что Опытное останется территорией России, которую мы готовы будем защищать. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь", — подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что у штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" есть правило — не говорить о случившемся несколько дней и убедиться, что противник повержен.

"Взял населенный пункт, никому об этом не говори день-два. Выдержи все контратаки противника и только после этого сообщай о взятии и водружай российский флаг, а флаг ЧВК "Вагнер" носи у сердца", — заключил Пригожин.

Ранее предприниматель объяснил, почему не хочет комментировать бои в Бахмуте.

Мир

Помогли парни из ЧВК

Помогли парни из ЧВК "Вагнер": бизнесмен Пригожин встретил освобожденного из украинского плена священника Павленко

На территорию России возвращен похищенный СБУ священник из Лисичанска Андрей Павленко. Та﻿кже на родину вернулись тела двух погибших пилотов ЧВК "Вагнер".

Читать полностью

"Бандиты тут же убежали": Пригожин рассказал, как русские инструкторы решили вопрос с бандитами в ЦАР

Комментируя ﻿ситуацию в Центральноафриканской Республике, предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как русские инструкторы решили вопрос с бандитами в населенных пункта Бойо и Лиотто.

Читать полностью

Общество

Губернатор Ростовской области пообщался с юными казаками на уроке мужества

Губернатор Ростовской области пообщался с юными казаками на уроке мужества

На Дону в мультимедийном историческом парке "Россия — Моя история" прошёл урок мужества с участием воспитанников казачьих корпусов.

Читать полностью
Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов

Коммунальные службы Петербурга так и не расчистили город после продолжительных снегопадов

Петербу﻿ржцы продолжают жаловаться на неэффективность работы коммунальных служб в снегоуборке.

Читать полностью

Новости