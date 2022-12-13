"Бандиты тут же убежали": Пригожин рассказал, как русские инструкторы решили вопрос с бандитами в ЦАР

Комментируя ситуацию в Центральноафриканской Республике, предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как русские инструкторы решили вопрос с бандитами в населенных пункта Бойо и Лиотто.

Журналисты попросили бизнесмена Пригожина прокомментировать появившиеся в прессе новости о том, что в ЦАР при столкновении с "Коалицией патриотов за перемены" были убиты и ранены несколько десятков русских инструкторов.

"Полная чушь. Черные африканские сплетни с черной африканской бородой. Действительно в эти два населенных пункта, Бойо и Лиотто, приехало небольшое количество уголовных элементов, которые просто занимались грабежом. Никаких коалиций патриотов в ЦАР нет. Это обычные бандиты-разбойники. К патриотизму они не имеют никакого отношения", — приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин рассказал, что эти бандиты-разбойники просто походили по деревне и вступили в стычку с дежурными солдатами FACA, которые патрулировали поселок. Солдаты FACA сообщили об этом на ближайшую базу русских инструкторов и потом в бранной перепалке с разбойниками сказали: "Сейчас приедут русские". От этих слов бандиты тут же убежали в джунгли, и след их там простыл, заключил бизнесмен.