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  • Опубликована сегодня в 16:49

"Бандиты тут же убежали": Пригожин рассказал, как русские инструкторы решили вопрос с бандитами в ЦАР

Комментируя ситуацию в Центральноафриканской Республике, предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как русские инструкторы решили вопрос с бандитами в населенных пункта Бойо и Лиотто.

Журналисты попросили бизнесмена Пригожина прокомментировать появившиеся в прессе новости о том, что в ЦАР при столкновении с "Коалицией патриотов за перемены" были убиты и ранены несколько десятков русских инструкторов.

"Полная чушь. Черные африканские сплетни с черной африканской бородой. Действительно в эти два населенных пункта, Бойо и Лиотто, приехало небольшое количество уголовных элементов, которые просто занимались грабежом. Никаких коалиций патриотов в ЦАР нет. Это обычные бандиты-разбойники. К патриотизму они не имеют никакого отношения", — приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин рассказал, что эти бандиты-разбойники просто походили по деревне и вступили в стычку с дежурными солдатами FACA, которые патрулировали поселок. Солдаты FACA сообщили об этом на ближайшую базу русских инструкторов и потом в бранной перепалке с разбойниками сказали: "Сейчас приедут русские". От этих слов бандиты тут же убежали в джунгли, и след их там простыл, заключил бизнесмен.

"Поэтому не верьте всякой чуши. Ни один из солдат FACA не только не был убит, но даже мозоль себе не натер во время конфликта. Кстати, хочу обратить внимание, что министр обороны ЦАР также не заявлял ни о каких потерях", — подытожил свой комментарий Евгений Пригожин.

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