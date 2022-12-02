"До поры до времени": Пригожин высказался о перспективах внутренних врагов России

Бизнесмен Евгений Пригожин поделился мыслями о феномене ЧВК "Вагнер" и будущем внутренних врагов России. Комментарий предпринимателя для издания "ГлавныйТВ" публикует пресс-служба компании "Конкорд".

По словам Пригожина, он уже рассказывал о том, какими качествами должен обладать вагнеровец.

"Но самое главное, ЧВК "Вагнер" нужны своей Родине, а Родина нужна им не ради денег, не ради славы, а ради ее существования и процветания. У этой Родины есть враги — внешние и внутренние. Внешним врагам они противостоят с оружием в руках и не дадут эту Родину в обиду. А вот внутренние враги, сбежавшие за рубеж или спрятавшиеся внутри, они самые коварные. До поры до времени. До того времени, когда встанет вопрос, кто нужин, а кто не нужин. Прошу писать это слово через букву "и", — сказал предприниматель.