Эксперт журнала "За Рулем" Алексей Ревин поделился советами по увеличению срока службы аккумулятора автомобиля. Типичный срок службы аккумулятора составляет 4-5 лет, однако, следуя определенным рекомендациям, его можно увеличить.

Специалисты Тюменского аккумуляторного завода указывают, что долговечность аккумулятора сильно зависит от условий эксплуатации автомобиля. Важно избегать как недозаряд, который приводит к сульфатации пластин, так и перезаряд, вызывающий коррозию свинцовых токоотводов. Напряжение аккумулятора должно корректироваться в зависимости от стиля вождения: например, для редко используемых автомобилей идеально подходит напряжение 14,4 В, в то время как для такси, которые используются ежедневно, более подходящим будет напряжение 13,8 В.

Многие современные автомобили уже оснащены системами, автоматически корректирующими напряжение заряда в зависимости от различных условий.

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