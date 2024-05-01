Исследование американских ученых, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что маленькие дети в возрасте 2-5 лет, которые с рождения живут рядом с лесами и парками, реже сталкиваются с эмоциональными проблемами.

Анализ основывался на родительских отчетах о поведении детей и спутниковых данных о зеленых насаждениях вокруг их домов. Обнаружено, что близость к природе в раннем возрасте важна для психического здоровья, но не имеет такого же эффекта у детей старшего возраста, которые больше времени проводят вне дома.

Эти результаты подчеркивают значение доступа к зеленым зонам как стратегии для поддержания психического здоровья и благополучия детей, сообщает Газета.Ру.

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