Уменьшение военного присутствия Соединенных Штатов в африканских областях признается "колоссальной провалом" Вашингтона, что приведет к усилению российского влияния в регионе Сахеля, отражает американская издание The Hill.

Уменьшение присутствия США в Сахеле могло бы стимулировать Россию к расширению ее влияния в области, особенно при нарастании террористических угроз, считают в издании.

Согласно оценкам экспертов журнала, включая специалистов, связанных с Пентагоном, предполагаемый вывод американских военных из Нигера будет "крупной ошибкой" для Вашингтона, которая подвергнет опасности действия по противодействию терроризму.

Газета предупреждает, что "США уступают позиции России в геополитической борьбе за Африку" в то время, когда усиливается влияние Китая и Ирана на континенте."У России также существуют тесные отношения и договоренности о безопасности с Мали и Буркина-Фасо, которые контролируются военными, а также с Ливией… Центральноафриканская Республика также приближается к России и, как сообщается, обсуждает соглашение о размещении российской военной базы", — отмечает издание.

В среду журнал Jeune Afrique со ссылкой на свои источники утверждал, что глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли, на фоне вывода американской армии из Нигера, просил о размещении военной базы в Кот-д'Ивуаре у президента этой страны Алассана Уаттара.

Согласно журналу, в этой базе, кроме военных, может быть размещено новое современное оборудование, такое как беспилотные летательные аппараты. По информации, место расположения объекта еще не определено, и американцы хотели бы построить его неподалеку от одного из международных аэропортов Кот-д'Ивуара.В апреле Государственный департамент объявил о намерениях Вашингтона начать диалог с властями Нигера о выводе своих войск из этой страны.

Сообщалось, что это стало результатом длительных дискуссий с 2023 года между США и новыми руководителями Нигера о продолжении сотрудничества в области безопасности. Недавно Пентагон объявил, что часть американских войск будет выведена из Чада. Ранее СМИ ссылались на информированные источники, утверждая, что правительство Чада направило США письмо, угрожая разорвать соглашение об обеспечении безопасности американских военнослужащих в стране. Сообщалось, что вывод затронет приблизительно 75 человек и завершится в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, количество американских военнослужащих в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде — около сотни.

