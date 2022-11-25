"Кишка тонка": Пригожин ответил на сомнительные угрозы депутатов Европарламента

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил главе эстонского МИД Урмасу Рейнсалу, который послал в Гаагу наручники, якобы намекающие на ответственность, которую должен понести российский предприниматель за недавний подарок Европарламенту в виде кувалды. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Господин Урино Еле-ссала (странная фамилия) запустил флешмоб по обмену подарками, как вы называете, "посланиями". Видимо рассчитывая, что Ким Чен Ын подарит Макрону анальные шарики, а Трамп Байдену БДСМ-плетку для утех", — заявил Пригожин.

Бизнесмен сильно сомневается, что у европейских политиков хватит духу, чтобы призвать его к ответу. Пригожин вспомнил историю из своего прошлого и максимально литературно намекнул Рейнсалу, где его место.

"Мой давнишний друг маэстро Ростропович как-то раз назначил мне встречу у посольского входа в Эрмитаж и спросил, знаю ли я почему вход называется "посольским". Я предположил: "Потому что через него заходили послы". На что он сказал: "Нет, дружище, отсюда выходили те, кого на *** посылали"", — вспомнил бизнесмен.

Предприниматель считает, что теперь главе эстонского МИД просто необходимо приехать в Россию. Здесь для него любые входы и выходы будут "посольскими", подметил он.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ранее отреагировал на окровавленную кувалду, которую послал Пригожин депутатам Европарламента. Эстонский политик отправил в Гаагу наручники, которые якобы предназначаются для российского бизнесмена.