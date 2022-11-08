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  • Опубликована вчера в 22:00

"Никто силком никого не тянет": Евгений Пригожин объяснил, как попасть в ряды ЧВК "Вагнер"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал проект закона, разработанный депутатами Госдумы о наделении участвующих в СВО добровольцев статусом ветерана боевых действий.

Документ внесен в повестку пленарного заседания Госдумы к рассмотрению в первом чтении 8 ноября 2022 года. Согласно тексту, принятие данных поправок позволит распространить на добровольцев "соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".

Отвечая на вопрос журналистов, уместно ли будет дополнить законопроект положением, предполагающим наделение статусом ветерана боевых действий сотрудников частных военных компаний, принимающих участие в боевых действиях в защиту интересов Российской Федерации в зоне СВО, Пригожин ответил положительно.

"Я не имею никакого отношения к законодательству, но считаю, что это абсолютно логичный и правильный шаг. Хотя основные эксперты находятся в Министерстве обороны", — сказал бизнесмен, слова которого приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" являются добровольцами и все происходит по желанию обеих сторон.

"Никто силком никого не тянет. Чтобы в ЧВК попасть, нужно это заслужить", — сказал он.

Пригожин добавил, что вопросы, касающиеся мер социальной поддержки бойцам ЧВК "Вагнер" после возвращения из зоны СВО, должно решать исключительно государство.

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