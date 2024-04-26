Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации. Его сумма, по ее словам, должна быть не ниже МРОТа.
Меры по поддержке семей с детьми нужно расширять, чтобы граждане не выбирали между семьей и работой, считает Матвиенко.
Женщины, потерявшие работу из-за ликвидации организации, находятся в несправедливом положении. Их пособие составляет менее 1000 рублей в месяц.
"То есть женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму", — отметила Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.
Она добавила, что РФ должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно иметь большую, крепкую семью.
Фото: Сайт Совета Федерации РФ, council.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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