Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила увеличить пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации. Его сумма, по ее словам, должна быть не ниже МРОТа.



Меры по поддержке семей с детьми нужно расширять, чтобы граждане не выбирали между семьей и работой, считает Матвиенко.



Женщины, потерявшие работу из-за ликвидации организации, находятся в несправедливом положении. Их пособие составляет менее 1000 рублей в месяц.

"То есть женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму", — отметила Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Она добавила, что РФ должна быть страной с большим населением и задавать правильные тренды, чтобы было модно иметь большую, крепкую семью.

Фото: Сайт Совета Федерации РФ, council.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).