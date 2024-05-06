Российская Федерация представила инициативу резолюции Совета Безопасности ООН, нацеленную на подтверждение обязательства стран не использовать космическое пространство для размещения вооружения, изложил представитель России при Организации Объединенных Наций, посланник Василий Небензя.

Ранее Вашингтон и Токио вынесли на рассмотрение СБ ООН проект резолюции, который призывает государства воздерживаться от разработки ядерного вооружения и других типов оружия массового поражения, предназначенного для помещения на орбите вокруг Земли или установки на космических телах, а также его размещения в космосе любым способом.



В совете Безопасности ООН Россия воспользовалась своим правом вето по данной резолюции, так как орган не внес в текст изменение, предложенное Москвой и Пекином, призывающее к полной прекращению развертывания оружия в космосе любого типа, а не только оружия массового уничтожения. Китай воздержался при голосовании над резолюцией, 13 стран поддержали проект.

Небензя отметил, что Россия предлагает вариант альтернативной резолюции Совета Безопасности, направленный на пресечение гонки вооружений в космосе, область применения российского проекта обширна и направлена на подтверждение обязательства государств не использовать космос для размещения ни ядерного, ни обычного вооружения, проект так же будет доступен для совместной работы всеми государствами-членами ООН.

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