Планируется, что банковские карты "Мир" могут быть внедрены в Египте уже до конца этого года. Об этом сообщили представители финансового сообщества страны. Имеются данные, полученные от двух источников.
- Внедрение российской платежной системы "Мир" в Египте уже находится на стадии практической реализации, - подчеркнул один из представителей.
Сейчас заминка в технических деталях, тогда как политические вопросы уже согласованы. Как считают эксперты, перспективы довольно уверенные. Один из положительных стимулов - присоединение Египта к БРИКС в начале 2024 года. На данный момент стране требуется время для улаживания последних нюансов.
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