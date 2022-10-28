Пригожин назвал "безумной чушью" вопрос Associated Press про переговоры ЧВК "Вагнер" с бывшими спецназовцами из Афганистана

Российский предприниматель Евгений Пригожин назвал "безумной чушью" запрос от американского агентства информации и новостей о возможных переговорах ЧВК "Вагнер" с бывшими бойцами афганской армии.

Московское бюро Associated Press обратилось с запросом к российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналисты попросили его прокомментировать появившуюся в Сети информацию о якобы ведущихся переговорах между ЧВК "Вагнер" и экс-бойцами спецназа афганской армии об их участии в СВО.

В ответ пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала два ответа Пригожина, предоставив журналистам Associated Press право выбора любого понравившегося.

"В данный момент ведутся переговоры с афганской армией для открытия второго фронта в направлении Норвегии, Швеции и Финляндии", — цитирует первый вариант ответа бизнесмена пресс-служба.

Озвучивая второй вариант ответа, предприниматель отбросил учтивость, резко осадив американских журналистов.

"Нам не ясны мотивы, зачем спрашивать такую безумную чушь. Какая, в ***** афганская армия?" — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин подчеркнул, что Россия не может обойтись без таких людей, как бойцы ЧВК "Вагнер", отметив, что они "идут вперед, беспощадно уничтожая тех, кто пытается унизить нашу Родину".