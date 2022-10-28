"В этот момент я почувствовал, как чист и свеж воздух, как в общественном сортире": Пригожин рассказал, как воспринял снятие санкций Британии

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что почувствовал в момент, когда Великобритания сняла с него санкции.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Лондона, юристы компании "Конкорд" смогли добиться в суде снятия санкций с Пригожина. Правда, только на две минуты. В комментарии изданию "Правда.ру" бизнесмен рассказал, как воспринял отмену ограничений.

"Да, в этот момент я почувствовал, как чист и свеж воздух. Это был воздух свободы. Не помню, правда, где я тогда был. По-моему, в общественном сортире", — цитирует предпринимателя пресс-служба "Конкорда".

Напомним, 16 сентября с Пригожина временно были сняты западные санкции, однако почти сразу же британцы ввели против него новые ограничительные меры, которые отличались от предыдущих только редакцией.