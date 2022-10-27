"Умеют цацки носить и красивые доклады писать": Пригожин жестко высказался о работе "кадровых" военных в рамках СВО

Так называемые "кадровики" в ходе СВО на Украине показали, что ничего не умеют. Такую безапелляционную оценку дал предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на запрос издания LIVE24.
Журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности информация о конфликте между бизнесменом и Минобороны РФ. Пригожин прямо сообщил, что солидарен с позицией главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее резко отозвался о действиях генерал-полковника Александра Лапина.
"Аналога сегодняшним боевым действиям не было уже 80 лет. Поэтому не думаю, что кто-то изучил данную войну по учебникам. Те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн. А многие из тех, кто являются так называемыми "кадровыми", не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать, хотя есть и крайне достойные люди, такие как Суровикин, и не только он. И в этом я не могу не согласиться с Рамзаном Ахматовичем. Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться", — слова предпринимателя приводит пресс-служба компании "Конкорд".
Кадыров уже неоднократно выражал недовольство результатами командования Лапина. В частности, глава Чечни обрушился на генерала с критикой после отвода войска из Красного Лимана.
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