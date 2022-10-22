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Евгений Пригожин: из-за
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  • Опубликована сегодня в 19:22

Евгений Пригожин: из-за "врагов-бюрократов" сценарий СВО бесконечно меняется

В Сети появились первые кадры, на которых заметна "Линия Вагнера" в Белгородской области, сооружаемая для защиты границ России. Эти объекты возводят на средства "ЧВК Вагнера", о чем рассказал предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен также отметил, что некоторые чиновники препятствуют процессу.

Бизнесмен подтвердил, что на данный момент Герой России Андрей Богатов находится в Белгородской области и занимается строительством "Линии Вагнера". Однако далеко не все представители власти готовы следовать интересам населения.

"К сожалению, общество разделилось на две части: тех, кто сознательно пытается беречь российский народ от возможных провокаций со стороны противника и других, как правило это представители власти и администраций государственных структур разных уровней, кто прямо противодействует интересам населения. Их можно назвать — враги-бюрократы. Из-за таких личностей, врагов-бюрократов, задуманное в феврале бесконечно меняет сценарий", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее стало известно, власти Белгородской области препятствуют возведению "Линии Вагнера". Такие объекты призваны укрепить оборону и защитить границы на случай, если украинские военные попытаются совершить прорыв.

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