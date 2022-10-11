Пригожин призвал депутатов ЛДПР, "Родины" и КПРФ "начать что-то делать"

Российским политикам, "говорящим с трибун" о ситуации на Украине, необходимо приступить к реальным действиям для консолидации общества в стране. Такое мнение высказал предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен отметил, что раньше многие партии вели себя намного активнее, чем сейчас. В качестве примера он привел фракцию ЛДПР. По словам Пригожина, после смерти ее лидера Владимира Жириновского партия превратилась в настоящую "клоунаду". Схожего мнения предприниматель придерживается и о КПРФ.

"Я уже не говорю про партию "Родина", которую я, в свое время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов. А в итоге, в том числе благодаря бегловским фальсификациям, остались только призывы пожилого "фрика" снести бордели для черепашек в Нидерландах", — передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Однако в России еще остались деятели, с которых всем политикам стоит брать пример. К ним Пригожин отнес писателя Захара Прилепина, главу "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова, а также депутатов "Единой России" Андрея Турчака, Виталия Милонова и Николая Валуева.

По мнению бизнесмена, всем политикам нужно "собраться в кучу" и, например, встать во главе подразделений вроде "ЧВК Вагнера". Тем, кто не обладает организаторскими навыками, Пригожин посоветовал "взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки". Он подчеркнул, что это и есть "истинное служение Отечеству".