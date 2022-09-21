"Чистая совесть и железные яйца": Пригожин описал типичного кандидата на вступление в "ЧВК Вагнера"

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, кого, по его мнению, принимают в "ЧВК Вагнера". Он уверен, что служить Родине может любой человек независимо от места рождения и статуса.
Как полагает предприниматель, желающие вступить в ряды "ЧВК Вагнера" есть по всей России. Количество претендентов не зависит от "депрессивности" или других характеристик того или иного региона.
"В "Оркестр" идут с удовольствием все, и в особенности те, у кого чистая совесть и железные яйца. Вне зависимости от региона", — отметил Пригожин.
Он также прокомментировал информацию о том, что в "ЧВК Вагнера" набирают заключенных. Как сообщил предприниматель, эти люди тоже имеют право на то, чтобы отдать долг родине.
"Что касается заключенных, если человек хочет послужить своей Родине, заключенный он или нет, он имеет на это право. В "штрафбаты" точно нужно загонять, но, как я уже говорил, розовожопых бездельников и вороватых чиновников", — заключил бизнесмен.
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