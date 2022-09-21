"Чистая совесть и железные яйца": Пригожин описал типичного кандидата на вступление в "ЧВК Вагнера"

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, кого, по его мнению, принимают в "ЧВК Вагнера". Он уверен, что служить Родине может любой человек независимо от места рождения и статуса.

Как полагает предприниматель, желающие вступить в ряды "ЧВК Вагнера" есть по всей России. Количество претендентов не зависит от "депрессивности" или других характеристик того или иного региона.

"В "Оркестр" идут с удовольствием все, и в особенности те, у кого чистая совесть и железные яйца. Вне зависимости от региона", — отметил Пригожин.

Он также прокомментировал информацию о том, что в "ЧВК Вагнера" набирают заключенных. Как сообщил предприниматель, эти люди тоже имеют право на то, чтобы отдать долг родине.