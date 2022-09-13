"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизнесмен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.

Бизнесмен указал на то, что "ЧВК Вагнера" нередко критикуют. Таких людей он назвал "либерастами" и "рублевской гомотусовочкой". Он уверен: несмотря на "диванные" комментарии, специалисты продолжают уверенно заниматься свои делом.

"ЧВК Вагнера" всегда была и будет элитой, которая защищает интересы России. Причем не с мягких диванов у себя дома и не из роскошных кабинетов из красного дерева, а в пустыне, джунглях, в пятидесятиградусной жаре и на лютом холоде. Они делают это, несмотря на пули, осколки, оторванные руки и ноги. Они делали это в невероятно тяжелых условиях за много тысяч километров ради одного — ради величия России", — заявил Пригожин.

Предприниматель отметил целеустремленность бойцов. Он уверен в том, что они "шли, идут и будут идти вперед". Все они готовы уничтожать любого врага, пытающегося унизить Россию.