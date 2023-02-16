Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала приговор судьи и попросила отправить дело на новое рассмотрение со стадии подготовки в другом составе коллегии.
По словам адвоката Александра Старцева, в вынесенном решении арбитром Геннадием Цоем допущена ошибка: приговор был оглашен от имени судьи, а не Российской Федерации, как того требует закон.
"Допущенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при оглашении приговора не позволят юридическому сообществу и обществу в целом признать его законным и обоснованным"
Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию и покушение на убийства предпринимателей.
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