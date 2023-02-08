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  • Опубликована сегодня в 15:23

Приговор бывшему губернатору Хабаровского края Фургалу огласят 10 февраля

Московский областной суд сообщил, что приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургало огласят 10 февраля. Напомним, что чиновник обвинен по делу об убиствах предпринимателя Александра Смольского и еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах.

"Суд удаляется на вынесение приговора, который будет оглашен ориентировочно 10 февраля в 12:00", — сказал судья Геннадий Цой.

Также, известно, что гособвинение настаивает на наказание в виде колонии строгого режима сроком в 23 года, а для его соучастников — Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - десять с половиной, 17 и 22 года соответственно.

Как посчитало следствие, бывший губернатор выступил заказчиком преступлений, Карепов — организатором, а Палей и Кадыров — исполнителями.

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