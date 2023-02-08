Московский областной суд сообщил, что приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургало огласят 10 февраля. Напомним, что чиновник обвинен по делу об убиствах предпринимателя Александра Смольского и еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах.
"Суд удаляется на вынесение приговора, который будет оглашен ориентировочно 10 февраля в 12:00", — сказал судья Геннадий Цой.
Также, известно, что гособвинение настаивает на наказание в виде колонии строгого режима сроком в 23 года, а для его соучастников — Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова - десять с половиной, 17 и 22 года соответственно.
Как посчитало следствие, бывший губернатор выступил заказчиком преступлений, Карепов — организатором, а Палей и Кадыров — исполнителями.
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