Mash: в Нижнекамске священник убил и расчленил свою супругу

Инцидент произошел в Нижнекамске, где, как сообщается, священник церкви святого Иоанна Кронштадтского, родом из Мурманской области, зверски убил и расчленил свою жену. Предполагается, что мотивом этого поступка была ревность. Согласно информации telegram-канала Mash, священник якобы нанес удар ножом своей жене, прежде чем расчленить ее, а их дети, как сообщается, обнаружили голову женщины в холодильнике.
Священник переехал в Казань из Мурманской области, и в 2016 году он был удостоен права носить наперсный крест - значимую награду духовенства - за верное служение Русской Православной церкви.
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