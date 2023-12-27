Совфед предложил ФАС и Минпромторгу контролировать цены на автомобили такси

Совет Федерации предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторгу ввести контроль над ценами на такси-автомобили, в случае введения требований к уровню их локализации в регионах России. Меры предложены для предотвращения возможного ценового сговора со стороны поставщиков. В дополнение к мониторингу цен, предлагается разработать процедуры продажи автомобилей напрямую с заводов, минуя наценки дилеров и посредников, с обязательным согласованием таких сделок с антимонопольным органом.

В случае внедрения этих требований, региональные государственные органы могут принять подобные меры, как в Москве, выделяя субсидии для компенсации части расходов таксомоторным компаниям на покупку автомобилей. Предложение о введении требований к локализации машин такси ранее поступило от главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Согласно предложенному законопроекту, каждый регион сможет устанавливать свой уровень локализации машин такси, в то время как правительство определит общенациональный минимальный порог локализации в данной отрасли.