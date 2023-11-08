Новые регионы России теперь могут договариваться об ограничении цен на все товары

Властям Донецкой и Луганской народных республик, а также областям Запорожской и Херсонской дано разрешение на заключение добровольных соглашений с розничными компаниями по заморозке цен на разнообразные товары, а не только на продукты первой необходимости, как это было прежде, сообщает РБК.
Ранее такие разрешения применялись лишь к социально значимым товарам. В других регионах данный порядок остается неизменным. Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут продолжать самостоятельно определять необходимость заключения таких соглашений и перечень товаров, на которые они будут распространяться, как сообщается в заявлении ФАС.
Информируется о том, что запрос о расширении списка товаров, по которым можно заключать соглашения о ценовой стабилизации, поступил от властей четырех регионов. Они считают, что это решение способствует укреплению стабильности цен на товары и повышению их доступности для населения.
Федеральная антимонопольная служба напоминает, что региональные органы власти должны уведомлять антимонопольное ведомство о заключении соглашений в течение пяти рабочих дней. Ведомство также следит за тем, чтобы эти соглашения соответствовали всем установленным требованиям, включая условие о добровольном характере таких соглашений.
ФАС предложила разрешить региональным властям заключать соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые товары в конце прошлого года. В апреле правительство приняло соответствующее постановление.
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