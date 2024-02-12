Первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев объяснил, почему американцы и британцы продолжают помогать Киеву и не допускают мирных переговоров. По словам политика, Вашингтон и Лондон имеют личную выгоду от продолжающегося конфликта.

В беседе с "Аргументами и фактами" Нургалиев напомнил, что в России не видели альтернативы Минским соглашениям, и их можно было исполнить при желании всех заинтересованных стороны. Но, как выяснилось, Украина подписывала документ, чтобы затянуть время и подготовиться к противостоянию с РФ.

В результате накануне 24 февраля 2022 года конфликт не затих, а начал развиваться ещё сильнее. Из-за этого Москва вынуждена была начать спецоперацию для защиты русскоязычного населения на юго-востоке соседней страны, отметил член СБ.

Нургалиев также указал на прямую выгоду США и Великобритании от нынешних боевых действий на Украине. Теперь американские и британские корпорации имеют многомиллиардные заказы для своего ВПК. Крупные промышленные корпорации Запада "уже выстроились в очередь", чтобы заняться восстановлением разрушенных украинских территорий, и им выгодно, чтобы работы было как можно больше.

Что касается самих украинцев, их руководство западных государств гонит на убой ради ослабления России, заключил Нургалиев.