Здание гостиницы, строительство которой началось осенью 2022 года в Благовещенске, не дотянуло до момента полной готовности: 28 февраля это сооружение обрушилось. Пострадавших и погибших не наблюдается, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 28 февраля в вечернее время произошло обрушение этажей здания гостиницы, строительство которой началось осенью 2022 года. В результате строящееся здание оказалось почти полностью разрушено"

К текущему моменту территория строительной площадки огорожена и находится под охраной. На место ЧП выехала прокурор Благовещенского района Елена Бажал, которая вместе со своими коллегами проверяет законодательную сторону процесса строительства, после чего примет соответствующее решение по этому делу.