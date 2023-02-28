Здание гостиницы, строительство которой началось осенью 2022 года в Благовещенске, не дотянуло до момента полной готовности: 28 февраля это сооружение обрушилось. Пострадавших и погибших не наблюдается, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"Предварительно установлено, что 28 февраля в вечернее время произошло обрушение этажей здания гостиницы, строительство которой началось осенью 2022 года. В результате строящееся здание оказалось почти полностью разрушено"
К текущему моменту территория строительной площадки огорожена и находится под охраной. На место ЧП выехала прокурор Благовещенского района Елена Бажал, которая вместе со своими коллегами проверяет законодательную сторону процесса строительства, после чего примет соответствующее решение по этому делу.
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