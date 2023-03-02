Грузовой поезд, в составе которого находилось 10 вагонов с углем, сошел с рельсов, задержав при этом четыре пассажирских железнодорожных транспорта по направлениям Тында - Благовещенск, Благовещенск - Нижний Бестях, Хабаровск - Нерюнгри, Нерюнгри - Хабаровск. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

"2 марта 2023 года в 09:10 мск на перегоне Мохортов - Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында - Бамовская (Амурская область) произошел сход 10 вагонов, груженных углем, в составе грузового поезда"

Пострадавших нет. К настоящему моменту направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины происшествия выясняются.