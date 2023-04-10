Количество уголовных дел, связанных с иностранными гражданами по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, выросло в пять раз. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, в 2022 году было получено 4 729 сообщений о преступлениях, совершенных иностранцами, и возбуждено 4 231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году.