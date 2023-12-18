Памфилова: огромный уровень дискредитации на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) утверждает, что на предстоящих выборах президента России можно ожидать высокого уровня хитроумия и дискредитации.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высказала этот прогноз в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, транслированной по телеканалу "Россия-1". Памфилова отметила, что ожидаемый уровень интенсивности, напряженности и изощренности мероприятий, направленных на дискредитацию предстоящих выборов президента РФ, будет безпрецедентным, сообщает ТАСС.