Памфилова: огромный уровень дискредитации на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) утверждает, что на предстоящих выборах президента России можно ожидать высокого уровня хитроумия и дискредитации.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высказала этот прогноз в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, транслированной по телеканалу "Россия-1". Памфилова отметила, что ожидаемый уровень интенсивности, напряженности и изощренности мероприятий, направленных на дискредитацию предстоящих выборов президента РФ, будет безпрецедентным, сообщает ТАСС.
Компании Фридмана и Богуслаева Нацбанк Украины лишил лицензий
Национальный банк Украины отозвал лицензии у страховых компаний, связанных с российским предпринимателем Михаилом Фридманом и бывшим главой "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым.
Ливан: приоритет на восстановление спокойствия на границе с Израилем
Правительство Ливана нацелено на восстановление умиротворенности в районе южной границы и требует от Израиля прекратить все провокационные действия.
Около 120 белорусских компаний работают в Подмосковье
Примерно 120 компаний в настоящее время осуществляют свои инвестиционные проекты на территории Московской области, которая остается открытой для дальнейшего сотрудничества.
Росрыболовство: данные СМИ о росте цен на сельдь в России
В российских розничных магазинах представлен ассортимент товаров из сельди различных ценовых категорий.