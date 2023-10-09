ЦИК: зарубежные наблюдатели интересуются выборами президента РФ

Центральная избирательная комиссия России ожидает от иностранных наблюдателей на предстоящих президентских выборах в 2024 году внимания к соблюдению объективности. Интерес к этим выборам со стороны зарубежных наблюдателей довольно высок. Об этом сообщил Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ.
"Интерес проявляется, немалый. В том числе в тех странах, которые мы называем недружественными, есть организации, которые проявляют интерес и хотели бы посмотреть на наши выборы", — сказал Булаев, отвечая на вопрос о присутствии иностранных наблюдателей на выборах президента РФ в 2024 году.
Однако он подчеркнул, что ЦИК ожидает от наблюдателей честной и объективной оценки процесса выборов. "Мы не хотим, чтобы они приезжали с заранее подготовленными заявлениями, не отражающими реальное положение дел. Поэтому для нас крайне важна объективность в оценке. Мы надеемся, что на выборы приедут независимые наблюдатели, оценивающие события в России без предвзятости", — добавил Булаев.
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