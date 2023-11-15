Телеведущий и актер Марат Башаров заявил, что обладает экстрасенсорными способностями

Марат Башаров отметил, что, хотя у него бывают видения, которые иногда сбываются, он не стремится активно развивать свои паранормальные способности. Александр Шепс, победитель 14 сезона "Битвы экстрасенсов", также рассказывал о необычных способностях телеведущего, сообщает Газета.Ру.

В разговоре Башаров выразил благодарность Шепсу за его экстрасенсорные способности, признавая, что тот видит лучше. "Битва экстрасенсов" — реалити-шоу, где люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. Башаров стал ведущим проекта с 8 сезона. В июне актер также рассказывал о трудностях на проекте, где съемочные дни могут продолжаться до 20 часов.