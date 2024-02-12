Специалисты из Национального университета Австралии, проведя ряд исследований, пришли к заключению, согласно которому человек способен адаптироваться к экстремальным климатическим условиям. К примеру, в период самых высоких температур рекомендуется спать. Днем человек может акклиматизироваться и защитить свой организм от воздействия жары.

Другие исследователи из Университета Аделаиды предупреждают, что прерывистый сон, согласно результатам исследования, может привести к серьезным недугам и к ранней смерти. Среди 8 тысяч добровольцев оказались женщины, у которых отмечался прерывистый сон: они в два раза больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди мужчин таких оказалось 25 процентов среди всех испытуемых.

Австралийские ученые рекомендуют быть активными на протяжении не всего дня, а только в более прохладные часы: ранним утром или вечером. Тогда тело не будет перегруженным, а ночной сон станет менее беспокойным. Медики не рекомендуют в сильную жару на регулярной основе использовать кондиционер, поскольку он мешает эффективно приспосабливаться к высоким температурам, пишет издание The Lancet Planetary Health.