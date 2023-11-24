В Нидерландах выразили обеспокоенность возможным прекращением поддержки Украины

И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о неопределенности относительно будущей поддержки Украины со стороны Нидерландов после недавних парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Она отметила обеспокоенность своих зарубежных коллег по поводу возможных последствий для украинского конфликта в случае победы Партии свободы под руководством Герта Вилдерса.

Оллонгрен выразила надежду, что поддержка будет продолжена, но отметила, что Партия свободы, возможно, будет играть ключевую роль в новом правительстве.

Она отметила, что, несмотря на риторику ПС о "российской агрессии" и "незаконном вторжении" на Украину, партия выступает против поставок оружия на Украину.

Оллонгрен заверила, что будет предпринимать усилия, чтобы предотвратить сокращение поддержки, считая ее не только проявлением солидарности, но и ключевым элементом для безопасности Нидерландов.