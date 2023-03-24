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  • Опубликована сегодня в 11:29

Адвокат Гриднев: "Калви планирует приехать на заседание" в Россию

Майкл Калви, осужденный за растрату 2,5 млрд рублей, планирует вернуться в Россию на рассмотрение обжалования собственного приговора. Об этом заявил его адвокат Тимофей Гриднев.

"Калви планирует приехать на заседание, но с учётом текущих событий, ему сложно получить визу. Если получит - приедет"

Адвокат ещё одного осуждённого, французского партнера Филиппа Дельпаля, отметил, что он также приедет, если получит визу.

Стоит напомнить, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию до вступления приговора в силу.

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