"Заводился с полтычка": сослуживцы рассказали об угнавшем Ми-8 Кузьминове

Сослуживцы пилота Максима Кузьминова считают его предателем после случая с угоном вертолета Ми-8 и его попаданием на территорию Украины. Помимо этого, коллеги пилота также беспокоятся о судьбе двух членов экипажа, которые, оставшись в неведении, не были осведомлены о происходящем инциденте.

Среди сослуживцев Максима Кузьминова даже существует предположение о том, что судьба этих летчиков может быть уже не в живых. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

"Максим Кузьминов выпустился из Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Однокурсники отзываются о нем как о человеке, который "заводился с полтычка". После училища Максима распределили на Дальний Восток", — говорится в публикации.

Согласно публикации в телеграм-канале, Максим Кузьминов окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и был описан как человек, который проявлял интерес к авиации еще со школьных лет. После окончания училища его направили на службу на Дальний Восток.

Предварительно известно, что Максим Кузьминов тщательно планировал угон вертолета, предварительно увезя свою семью на Украину. В интервью он также подчеркнул, что судьба остальных пилотов, находившихся с ним на борту, остается неизвестной.