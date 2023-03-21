Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев не саботировать явку в военкоматы по повесткам, поскольку призывным пунктам надо уточнить данные проживающих в городе военнообязанных граждан.

"Во время частичной мобилизации, которая проходила осенью 2022 года, были выявлены существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных, поэтому в настоящее время они требуют уточнения",- отметил петербургский градоначальник, пишет "Коммерсант".

Также Беглов добавил, что военкоматы будут уточнять данные об актуальном семейном положении, образовании, местах работы военнообязанных и зачисленных в запас.

Напомним, в настоящее время в России существует воинская обязанность для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Они должны пройти призывную кампанию и служить в армии на срок от одного года до полутора лет.

Кроме того, в России также существует система военной подготовки для граждан, которые не подлежат призыву или уже прошли службу в армии. Это может включать в себя военные курсы, подготовку в резервных отрядах или службу в добровольческих батальонах.