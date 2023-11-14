Обыски в правительстве Самарской области: Расследование превышения должностных полномочий

Силовые структуры начали проведение обысков в здании правительства Самарской области в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий, сообщили представители правоохранительных органов региона агентству ТАСС.

Информация о проведении обысков появилась после сообщений нескольких Telegram-каналов о предполагаемых обысках у бывшего врио первого вице-губернатора и главы правительства региона, Виктора Кудряшова, а также в Минстрое Самарской области.

Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет. Пресс-служба правительства Самарской области сообщила, что Виктор Кудряшов покинул свой пост из-за проблем со здоровьем, приняв это решение месяц назад.