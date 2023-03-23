Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал возможность отмены ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы российского правительства, данный вопрос требует очень серьезного обсуждения. Он отметил, что ЕГЭ является мощным социальным лифтом для жителей российских регионов, которые получают возможность поступить в лучшие институты страны.
"Если есть какие-то альтернативные предложения, нужно их системно рассматривать. Но то, что касается отмены ЕГЭ, это требует очень серьезного обсуждения", — отметил Мишустин.
Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в стране существует общественный запрос на отмену единого государственного экзамена, поэтому данный вопрос в любом случае необходимо обсудить.
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