Во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году.
По его словам, активизация работы межправительственных механизмов между Россией и Китаем поможет укреплению двустороннего сотрудничества и достижению важных целей в различных сферах, таких как экономика, торговля, инвестиции, наука и технологии, культура и образование, а также международная безопасность и стабильность.
Для справки: механизмы межправительственного сотрудничества представляют собой различные формы взаимодействия между правительствами двух стран. Эти механизмы включают регулярные встречи высших должностных лиц, переговоры по конкретным вопросам, создание совместных комиссий и рабочих групп.
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