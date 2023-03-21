Во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году.

По его словам, активизация работы межправительственных механизмов между Россией и Китаем поможет укреплению двустороннего сотрудничества и достижению важных целей в различных сферах, таких как экономика, торговля, инвестиции, наука и технологии, культура и образование, а также международная безопасность и стабильность.

Для справки: механизмы межправительственного сотрудничества представляют собой различные формы взаимодействия между правительствами двух стран. Эти механизмы включают регулярные встречи высших должностных лиц, переговоры по конкретным вопросам, создание совместных комиссий и рабочих групп.